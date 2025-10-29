Китай вычеркнул электрокары из списка стратегических отраслей до 2030 года

Согласно плану развития Китая на 2026-2030 годы, электромобили выбыли из списка стратегических отраслей — и это при том, что направлению оказывали господдержку более десятка лет. Сложившаяся ситуация связана с переизбытком батарейных моделей на местном рынке.

Как сообщает Reuters, в трех последних пятилетних планах электрифицированные и гибридные автомобили, включая модели на топливных элементах, были неотъемлемой частью стратегических развивающихся отраслей Поднебесной, что должно было усилить позиции промышленного сектора. Китайские автостроители получали от государства субсидии, исчислявшиеся миллиардами американских долларов. В итоге КНР удалось занять верхние строчки в мировом рейтинге производителей «зеленых авто».

На сегодняшний день приоритеты дружественного нам государства сместились в сторону ядерного синтеза, квантовых технологий, а также водородной энергетики и биопроизводства. Теперь они считаются новыми драйверами экономического роста республики, хотя Пекин обещает окончательно раскрыть карты только весной следующего года.

Ни для кого не секрет, что Китаю удалось стать крупнейшим автомобильным рынком планеты в течение последних лет. Но страна столкнулась с чрезмерной конкуренцией, переизбытком мощностей и «ценовой войной».

