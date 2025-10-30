Продажи электрокаров с пробегом в России установили новый рекорд

В сентябре подержанные электромобили разошлись на отечественном рынке тиражом 1629 экземпляров. По сравнению с августом реализация выросла на 16%. Установлен новый рекорд с начала года.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, уровень реализации электрокаров с пробегом в нашей стране увеличился на 50%, если проводить параллель с сентябрем 2024-го. Тогда своих владельцев нашли 1088 «электричек».

В рейтинге брендов лидирует Nissan, сумевший занять 34% рынка, пристроив 547 машин. Вторая строчка принадлежит Zeekr благодаря 276 проданным авто, третьей стала Tesla за счет 192 штук. Затем идет «Москвич» с 96 электромобилями, первую пятерку замыкает Volkswagen, у которого в активе 89 единиц.

Чемпионом среди моделей по-прежнему остается Nissan Leaf, наши соотечественники положили глаз на 529 «японцев». Следом идут Zeekr 001 и «Москвич 3е» — 193 и 96 купленных автомобилей.

Аналитики обратили внимание, что почти каждый приобретенный на «вторичке» электрокар был выпущен в Японии. В случае Страны восходящего солнца речь идет о 35,8%, следом пристроились модели из Китая и США.