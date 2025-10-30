Последний камень в огород: Китай закрывает тему электромобилей

Вся эта история с якобы победным шествием электромобилей по планете — с душком. Резкое возвеличивание электрокаров, больше похожее на продуманную кампанию, затем столь же амбициозный рост продаж, а после — с места в кусты. И в США, где с треском провалился Cybertruck, и в Европе, где вдруг автолюбители подсчитали бюджеты и поняли тщетность своих желаний сэкономить без госдотаций. В России же продажи электричек тоже обвалились вдвое по сравнению с прошлым годом. Однако последний камень в этот огород бросил Китай. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Обсуждать перспективы электромобильности с любым адептом «электричек» в последний год — самое скучное занятие на свете. На любой вопрос о падении спроса/интереса к электротранспорту частной формации, звучит один и тот же ответ: «а вот в Китае!». На Поднебесную нам, конечно, можно и даже нужно ровняться.

«Всемирная кузница» умеет впечатлить, а если речь про технологии — тем более. Нет сейчас ни одной страны в мире, где инновации столь же быстро становятся реальностью, как у нашего восточного партнера. У такого, к слову, не стыдно и «тележку» для будущей «Волги» позаимствовать. Volga, конечно, извините.

Но увлекательная тема «машины на батарейках», похоже, закончилась и в КНР: в новом пятилетнем плане стратегических отраслей (да-да, в Китае — пятилетки, которых там не стыдятся) более нет электромобилей. Де-юре это связывают с чудовищным перепроизводством, а так же избыточной конкуренцией (читай — каннибализмом) в автостроении. Десять лет Поднебесная вкладывала миллиарды в производство «электричек», а сегодня — все, закончили, дальше — своими силами. Последний козырь из рук увели, а!

Фото: avtovzglyad.ru

Впрочем, основной лейтмотив, конечно, всегда про деньги: зарабатывать на электрокарах в тех же объемах уже не выходит, дебет с кредитом не сходится, что для китайцев автоматически означает «сворачивание лавочки». Ноу мани — ноу хани: такой менталитет, ничего не попишешь. И тут хочется задать логичный вопрос: если производить электромобили сегодня не выгодно в КНР, то где выгодно-то?

Как известно, любой товар прибыльнее сделать на бескрайних конвейерах Поднебесной и после, сквозь бури, шторма и таможни, привезти в нужную точку земного шара. Это правило работает от скрепки до суперкомпьютера. А вот с электромобилем — уже нет. Оттого и новых инвестиций не будет.

В этот неловкий миг особенно цинично выглядят громкие заголовки о проверке отечественного «Атома», обязанного выйти на всеобщее обозрение еще летом, в соляной пещере: 900 часов простоял — коррозионную стойкость мерили. Намерили на пять лет гарантии. Молодцы, прекрасный результат, только вот товарной машины до сих пор нет, производство в обозримом будущем не начнется, а спрос на электромобили — все ниже.

А гибридом, интерес к которым падает медленнее, «Атом» тоже быть не может чисто технологически. Следовательно, у нас велик шанс в который уже раз увидеть чудо, свойственное нашему автопрому, и знакомое всем под именем «Ё-мобиль». Делайте ваши ставки, господа!