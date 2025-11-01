Россияне переключились на кроссоверы Xiaomi YU7 с седанов SU7

В начале осени в нашей стране поставили на учет 61 кроссовер Xiaomi YU7 и 24 седана той же марки под названием SU7. Выбирая между двумя китайскими собратьями, население впервые отдало большим числом голосов предпочтение электрическому паркетнику.

Об этом гласит статистика «Автостат Инфо», с которой ознакомился портал «АвтоВзгляд». Согласно исследованию аналитиков, с января по сентябрь текущего года россияне зарегистрировали всего 73 экземпляра Xiaomi YU7, в то же время на долю SU7 пришлось 192 постановки на уче.

Эксперты обратили внимание, что при девятимесячном срезе отставание кроссовера легко объясняется его более поздним выходом на рынок. «Поднебесные» производители представили свой SUV широкой общественности весной текущего года. Российские продажи стартовали минувшим летом, на сегодняшний день у нас просят за YU7 от 6,1 до 9,5 млн рублей.

Габариты кроссовера — 4999х1996х1600 мм. В зависимости от модификации, силовая установка может выдавать 320, 496 либо 690 л.с. Запас хода на одном заряде по китайской методике CLTC составляет от 760 до 835 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на дорогах Китая заметили прототип кроссовера Xiaomi YU9.