Обновленный компактный кроссовер Zeekr X официально дебютировал в Китае

В Китае состоялась премьера Zeekr X, пережившего обновление. Снаружи SUV 2026 модельного года практически неотличим от актуальной версии, зато к внутреннему содержимому стоит присмотреться повнимательнее.

Ключевая перемена в оформлении экстерьера обновленного Zeekr X — расширение вариантов окраски кузова. Привычная палитра дополнилась оригинальным светло-зеленым оттенком. Фирменная матричная LED-оптика, встроенная в радиаторную решетку, сохранена. Габариты остались прежними — 4450х1836х1572 мм, как и колесная база, достигающая 2750 мм.

Отдачу электромотора в районе кормы повысили до 340 л.с. с прежних 272. Такие перемены коснулись технической начинки во всех комплектациях. Общая мощность кроссовера с полным приводом теперь составляет 496 л.с., хотя раньше было доступно 428 л.с.

Внутри пересмотрена архитектура передней части салона. Привычный центральный подлокотник уступил место полноценной консоли с площадкой для беспроводной зарядки смартфонов. Для задних пассажиров предусмотрели дефлекторы вентиляции. В следующем году должны освежить материалы отделки.