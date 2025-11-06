На дорожных испытаниях заметили прототип универсала Avatr

Папарацци удалось выследить прототип будущего универсала Avatr на дорожных тестах в Поднебесной. Судя по всему, «сарай» построят, оттолкнувшись от четырехдверного Avatr 06, обещанного россиянам. «Шестерка» должна добраться до отечественного рынка в следующем году. И да, марка уже представлена у нас официально.

Новинка построена на базе седана, который приедет в Россию

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», концепт универсала Avatr угодил в кадр «фотошпионов», будучи закутанным в маскировочную пленку. Она скрывает решительно все, за исключением типа кузова и стекол. На обнародованных изображениях просматривается даже содержимое салона, но весьма невнятно. К сожалению, на данный момент сделать какие-то детальные выводы о будущей новинке не представляется возможным.

В основу «сарая» должен лечь Avatr 06, чьи габариты составляют 4885х1960х1450 мм. Расстояние между осями достигает 2940 мм. «Шестерку» может приводить в движение как гибридная, так и чисто электрическая силовая установка. Она способна развивать от 343 до 598 л.с. Возможно, универсалу достанется аналогичная техническая начинка.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Avatr 06 является самой «бюджетной» моделью бренда на сегодняшний день.