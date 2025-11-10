Электрокар Geely EX2 сертифицировали для стран ЕАЭС

Geely оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электрический хэтчбэк EX2 для рынка стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Хотя Россия и входит в него, до нас пятидверка может и не доехать.

Речь идет о самой популярной батарейной модели в Китае

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», сертификация Geely EX2, который поставили на конвейер завода Belgee в дружественной Белоруссии, завершена. На сегодняшний день «электричку» там предлагают в двух вариантах исполнения. В пересчете на наши деньги она оценивается в 1,07 — 1,2 млн рублей.

На родине Geely EX2 продается как Xingyuan, и он стал абсолютным бестселлером в Поднебесной за первые шесть месяцев текущего года. При длине 4135 мм и ширине 1805 мм высота хетчбэка составляет 1580 мм, багажник вмещает 1320 л.

Мощность силовой установки достигает 116 л.с., на одном заряде электромобиль способен преодолеть 395 км. Салон может похвастать цифровой панелью приборов с диагональю 8,8 дюйма, центральным 10,1- или 14,6-дюймовым тачскрином, а также атмосферной подсветкой.

