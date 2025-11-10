Стало известно, когда начнутся предпродажи кроссовера Ora 5

Ora планирует открыть предварительные продажи своего нового кроссовера с индексом 5 в Китае уже через пару дней. Новинка должна появиться на местном рынке в ближайшую среду, 12 ноября. Перспективы приезда «пятерки» в Россию пока туманны, хотя производитель представлен у нас официально, как и ряд других подразделений «поднебесного» автогиганта Great Wall Motor (GWM).

В России пока доступа только одна модель бренда

Об этом сообщил ресурс CarNewsChina. Стоимость Ora 5 пока держат в секрете, зато известно, что клиенты смогут рассчитывать на пять вариантов окраски кузова. В палитру включили белый, бежевый, а также красный, синий и серый колер.

В движение кроссовер приводит 204-сильная установка, максимальная скорость ограничена отметкой 170 км/ч. Запас хода привязан к емкости тяговой батареи, в зависимости от модификации можно рассчитывать на 480 или 580 км пути без подзарядки.

Габариты «пятерки» — 4471х1833х1641 мм при расстоянии между осями 2720 мм. На крыше красуется лидар, необходимый для работы комплекса водительских ассистентов.

Салон может быть белым, серым или коричневым. Некоторые элементы унаследованы от хэтча Ora 03, который продается и на российском рынке. Экраны приборной панели и мультимедийной системы установлены отдельно, смартфон можно зарядить без проводов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Ora расширит модельный ряд за счет кроссовера и седана.