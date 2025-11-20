Обновленный кроссовер Lixiang L9 получит батарею увеличенной емкости

Об этом сообщает «поднебесный» ресурс Sina. Согласно его данным, нынешняя 52,3-киловаттная батарея Lixiang L9, обеспечивающая кроссоверу 280 км пробега без подзарядки только за счет электричества, уйдет в прошлое. Более того, «девятка» получит функцию сверхбыстрой подпитки 5C Supercharger.
Уже известно, что в ходе обновления «поднебесному» гибриду добавят и адаптивную подвеску, а шасси планируют сделать полноуправляемым. Последнее сделает L9 более послушным и даст возможность сократить радиус разворота примерно на метр.
Изменятся и габариты. В частности, кузов кроссовера станет на 10 см длиннее, остановившись на отметке 5300 мм. Грядут перемены в салоне, но пока неясно, какие именно.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что для российского рынка сертифицировали три кроссовера Li Auto, включая полноразмерный L9.