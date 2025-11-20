Обновленный кроссовер Lixiang L9 получит батарею увеличенной емкости

В следующем году Li Auto (Lixiang) планирует провести довольно глубокий рестайлинг флагманского кроссовера L9. Ключевым нововведением должна стать тяговая батарея емкостью 73 кВт·ч, за счет чего «девятка» сможет преодолевать на одном «дыхании» примерно на сотню километров больше, чем сейчас.

Об этом сообщает «поднебесный» ресурс Sina. Согласно его данным, нынешняя 52,3-киловаттная батарея Lixiang L9, обеспечивающая кроссоверу 280 км пробега без подзарядки только за счет электричества, уйдет в прошлое. Более того, «девятка» получит функцию сверхбыстрой подпитки 5C Supercharger.

Уже известно, что в ходе обновления «поднебесному» гибриду добавят и адаптивную подвеску, а шасси планируют сделать полноуправляемым. Последнее сделает L9 более послушным и даст возможность сократить радиус разворота примерно на метр.

Изменятся и габариты. В частности, кузов кроссовера станет на 10 см длиннее, остановившись на отметке 5300 мм. Грядут перемены в салоне, но пока неясно, какие именно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что для российского рынка сертифицировали три кроссовера Li Auto, включая полноразмерный L9.