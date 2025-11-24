Электрические хетчбэки Ora 03 официально прекратили поставлять в Россию

В нашу страну до поры до времени перестали привозить новые электрохэтчи Ora 03. Их дальнейшие перспективы в России туманны, как и судьба самого бренда, являющегося подразделением китайского автогиганта Great Wall.

Как пишет в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», приостановку импорта «поднебесных» Ora 03 на территорию нашей страны подтвердили официальные представители российского офиса «Грейт Волл Мотор Рус».

В то же время уточняется, что владельцам уже реализованных пятидверок в полной мере будет доступен комплекс послепродажного обслуживания. Все необходимые работы в штатном режиме проведут в дилерских центрах Tank — другого суббренда вышеупомянутого концерна. То есть по поводу гарантии и сервиса для экземпляров, ранее покинувших шоу-румы, беспокоиться не придется.

Возобновление поставок Ora 03 привязали к целому набору условий. В их перечень входят ценовая политика, наличие устойчивого спроса на отечественном рынке и положительная оценка конъюнктуры сегмента электрокаров.

