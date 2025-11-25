В России продали рекордное количество подержанных электрокаров за октябрь

В середине осени текущего года в нашей стране удалось реализовать 2191 электромобиль с пробегом. Продажи выросли на 35% к сентябрю и на 67%, если брать период годичной давности.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», вышеуказанные цифры считаются рекордными за всю историю отечественного вторичного рынка. Около трети или 32% батарейных моделей, купленных россиянами в октябре, имеют шильдик Nissan. За указанный период из рук в руки перешли 700 таких машин. Вторая строчка за счет 282 пристроенных авто досталась Zeekr. На третью ступеньку встала Tesla, чьи модели разошлись тиражом 261 экземпляр. В первую пятерку эксперты также включили «Москвич» и Volkswagen.

Чемпионом модельного рейтинга, как обычно, признан Nissan Leaf благодаря 677 проданным «электричкам». Следом пристроился «Москвич 3е» с показателем 245 штук, которые помогли отодвинуть Zeekr 001 с двумя сотнями.

С января по октябрь текущего года на отечественном рынке нашли хозяев 12 тыс. подержанных электромобилей. В годовом выражении спрос на них увеличился на четверть.

