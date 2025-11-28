В этом году россияне купили 9600 новых электромобилей

С января по октябрь текущего года россияне приобрели 9,6 тыс. новых электрокаров. В московском регионе осело около 45% из них — жители столицы увезли из дилерских шоу-румов 4,3 тыс. «электричек».

Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за первые десять месяцев 2025-го наиболее востребованной моделью в Первопрестольной стал кроссовер «Москвич 3е», разошедшийся тиражом 756 штук. Успех паркетника объясняется тем, что основные его покупали — юридические лица. Среди простых водителей на «тройку» положили глаз всего 12 человек. Так себе, согласитесь, бизнес.

В топе у реальных покупателей оказался Zeekr 001: за обозначенный период в Москве поставили на учет 612 таких «китайцев». В этом случае доля физических лиц составила 90%. Тройку лидеров замкнул Avatr 11 благодаря 310 реализованным электрокарам. Затем идут Zeekr 009 и Evolute i-Pro: в первом случае продано 305 машин, во втором — 271.

В первую десятку сильнейших батарейных моделей г-н Целиков также включил Zeekr 7X и Ora 03, Evolute i-Joy и Geely EX-5, а также Zeekr 007. По итогам года в топ-10, скорее всего, попадет и калининградский «Амберавто А5», выбившийся в лидеры за последние пару месяцев.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России продали рекордное количество электрокаров с пробегом.