Раскрыты характеристики и цена электрокара «Атом»

Продажи российского электрокара «Атом» должны начаться на отечественном рынке в следующем году. Речь идет о компактном маневренном электромобиле, который больше похож на гаджет. Хэтч сможет похвастать распашными дверями без центральных стоек и просторным салоном, несмотря на скромные габариты.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», разработчики уже определились с финальным ценником. С учетом господдержки «Атом» обойдется в 2 975 000 рублей, а без нее стоимость увеличивается больше, чем на миллион, доходя до 3 900 000 «деревянных».

В большинстве случаев электрокар будет приводить в движение 204-сильная установка. На ускорение до первой «сотни» уйдет 8 секунд. Заявленный запас хода составляет 500 км, батарея должна заряжаться с 20 до 80% за полчаса. Для такси предусмотрена отдельная модификация, развивающая 149 л.с.

Остается сказать, что покупатели смогут рассчитывать на гарантию сроком на пять лет или 150 тыс. км пробега. Разработчиком является АО «Кама».

