Evolute i-Joy нового поколения вышел на российский рынок

В нашей стране начались продажи свежей генерации электрического кроссовера Evolute i-Joy. Новинка, построенная на современной платформе Quantum S3, получила выразительный дизайн и более вместительный салон. Внутри сделан акцент на технологичность и комфорт. Минимальная стоимость составляет 2 715 000 рублей, но не будем забывать про господдержку, дающую шанс на компенсацию 925 000 «целковых».

Новый i-Joy «вооружен» 163-сильной установкой с постоянными магнитами, тяга достигает 290 Нм. Кроссвер тратит на разгон до «сотни» восемь секунд. Энергоемкая подвеска и низкий центр тяжести обеспечивают бонусы при маневрировании и поворотах. Прилагается тяговая батарея емкостью 51,87 кВт·ч., для ее заряда с 30 до 80% потребуется лишь 18 минут. Заявленный запас хода — 386 км.

При длине 4306 мм и ширине 1868 мм высота кроссовера составляет 1645 мм. Обозначено расстояние между осями в 2715 мм, багажник вмещает 500 л. Снаружи паркетник выделяется характерными острыми гранями, полностью светодиодной оптикой, ниспадающей крышей и четкой поясной линией. Черные пластиковые накладки служат защитой от легких повреждений.

Помимо LED-оптики, в начальном исполнении Business имеются передние и задние парктроники, климат-контроль, а также камеры кругового обзора 360°, «круиз» и бесключевой доступ. К главным преимуществам средней версии City за 2 865 000 «деревянных» относят комплекс водительских ассистентов, а топ City+ при цене 2 915 000 рублей может похвастать панорамной крышей.

