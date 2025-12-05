В России стартовали официальные продажи Avatr 12

В русскоязычном варианте название новинки правильно читается как «Аватр-один-два». Экстерьер сочетает в себе футуристические элементы, элегантность и практичность. Традиционные зеркала могут быть заменены камерами, в список «фишек» входит огромная панорамная крыша, спойлер с электроприводом и безрамочные двери. Обращают на себя внимание и 21-дюймовые легкосплавные диски.

За движение отвечает тандем переднего и заднего электромоторов, выдающих в общей сложности 578 л.с. и 650 Нм тяги. В итоге пятидверка разменивает первую «сотню» всего за 3,9 секунды. Запас хода достигает 565 км за счет литиевой батареи емкостью 94,53 кВт*ч. Пневмоподвеска с амортизаторами регулируемой жесткости позволяет изменять клиренс в диапазоне 120-165 мм.

Кузов вытянут в длину на 5020 мм при ширине 1999 мм, размер колесной базы — 3020 мм. Для отделки салона использовали натуральную кожу, вставки из ясеня и березы. Тачскрин русифицированного мультимедийного комплекса получил 15,6-дюймовую диагональ, быстродействие обеспечивает пара процессоров Snapdragon 8155. Предусмотрена «музыка» с 25 динамиками и беспроводная зарядка для двух смартфонов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что лифтбэк Avatr 12 успели обновить до старта российских продаж.