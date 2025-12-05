Электромобили «Атом» выпустят на российские дороги весной 2026 года

Возможность увидеть отечественные электрокары «Атом» на российских дорогах появится весной следующего года. Автомобили будут выпускать на заводе «Москвич», запланировано производство модификаций как для простых водителей, так и для каршеринга с такси.

Об этом рассказали представители пресс-офиса ПАО «КамАЗ», ссылаясь на разработчиков «Атома». Кстати, специализирующийся на большегрузах гигант из Набережных Челнов тоже принимает участие в судьбе проекта. Сервисные центры для обслуживания «электрички» появятся там, в двух столицах, Казани, Нижнем Новгороде и еще в восьми или десяти российских городах. Проблем с запчастями быть не должно.

Особенностями «Атома» считаются тачскрин, расположенный непосредственно на рулевом колесе, и распашные двери. На одной зарядке электрокар сможет проехать до 500 км, но при 20 градусах мороза запас хода падает до 350. На восполнение энергии потребуется полчаса, если подключиться к «быстрой» станции.

Хетчбэк для обычных покупателей будет приводить в движении двигатель, выдающий 204 л.с. Он смонтирован на задней оси. Из первой «сотни» пятидверка выезжает за восемь секунд, «максималка» ограничена отметкой 170 км/ч.

