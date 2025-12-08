В России более чем в 1,5 раза увеличились продажи новых электрокаров

За последний весенний месяц в нашей стране нашли владельцев 1602 новых электрокара. По сравнению с ноябрем 2024-го спрос подскочил на 57%. В то же время рынок батарейных моделей растет второй месяц подряд.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на статистику АО «ППК». По словам экспертов, отечественная марка «Амберавто» по-прежнему чувствует себя лучше всех в сегменте электромобилей. В ноябре россияне приобрели 404 таких авто.

Вторая строчка досталась другому отечественному бренду — Evolute. Его продукция разошлась тиражом 222 «электрички». В топ-5 также попали Zeekr, Xiaomi и BYD, пристроив 196, 172 и 154 штуки соответственно.

Самой востребованной моделью считается седан «Амберавто A5». Он сумел занять четверть рынка благодаря 404 реализованным машинам. За счет 108 проданных авто вторым идет Zeekr 001. Тройку лидеров замкнул Avatr 11, россияне купили 101 кроссовер. Затем в перечне значится новичок Xiaomi YU7, после идет наш Evolute i-Joy.

Остается сказать, что в целом продажи новых электрокаров пока остаются в минусе на протяжении всего года.