В России призвали расширить льготы на покупку электрокаров

В нашей стране предложили по-новому взглянуть на государственную поддержку электротранспортной отрасли. В частности, речь идет о расширении льгот для покупателей и «плюшках» для производителей батарейных моделей.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на инициативу Центра стратегических разработок (ЦСР). Эксперты призывают оценить целесообразность введения более интересных налоговых и таможенных режимов для поставок в страну электрокаров и их компонентов, способных отодвинуть на второй план привычные авто.

На сегодняшний день в России принята Концепция по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года. Согласно соответствующему документу, в установленных временных рамках необходимо довести объем выпуска электромобилей до 217 тыс. штук. Их доля в продажах новых машин должна дойти до 15%, а общий парк — до 1,4 млн «электричек».

Ключевой мерой поддержки спроса на электрокары пока является субсидия на кредит или лизинг для «зеленых» авто, выпущенных в России. Предоставляется скидка в размере 35% от ценника, не превышающая 925 тыс. рублей. А производители могут рассчитывать на СПИК — специальный инвестиционный контракт, актуальный и для гибридов.

