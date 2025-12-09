Для рынка ЕАЭС сертифицируют кроссовер Arcfox Alpha-T от BAIC

Arcfox, «дочка» достаточно известного в нашей стране китайского бренда BAIC, планирует продавать электрический кроссовер Alpha-T в странах ЕАЭС. Поскольку в альянс входит Россия, вполне возможно, что такая модель достанется и нам. Пока идет процесс сертификации через дружественную Белоруссию.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили». Уточняется, что на данный момент компания «Стеллар Мотор Рус» уже получила несколько деклараций соответствия для Arcfox Alpha-T, которые штампуют в Поднебесной.

В основе малознакомого большинству россиян «китайца» лежит модульная архитектура IMC (Intelligent Module Criterion), построенная на компонентной базе именитых брендов, в список которых входят Siemens и Valeo. Габариты — 4788х1950х 1683 мм. Колесная база весьма приличная, ее размер достигает 2915 мм. Салон вмещает пять человек.

Силовая установка «электрички» способна выдавать от 218 до 435 л.с. В зависимости от модификации на одном заряде удастся проехать 480 — 688 км. Можно рассчитывать на версии как с передним, так и полным приводом. Отметим, Arcfox Alpha-T нельзя назвать новинкой, ведь он выпускается с 2020 года.

