Названы сроки появления в России «бюджетного» кроссовера GAC Hyptec HT

Модельный ряд китайского бренда GAC в обозримом будущем должен расшириться за счет появления нового электрического кроссовера Hyptec HT, который считается «бюджетной» моделью в линейке. В пересчете на рубли за такой SUV просят на родине от 2,05 до 3,57 млн.

Порталу «Китайские автомобили» удалось выяснить, что официальный полноценный дебют Hyptec HT у нас намечен на следующий год. Снаружи новинка напоминает кроссоверы Porsche, а внутри царит абсолютный минимализм, но используются дорогие материалы отделки. Управление большинством систем завязано на тачскрин мультимедийного комплекса, предусмотрена беспроводная зарядка для смартфонов.

Габариты «поднебесной» модели — 4935х1920х1700 мм при колесной базе 2935 мм. В одной из старших версий задние двери открываются вверх, такая «фишка» доступа в качестве дополнительной опции.

Паркетник «вооружен» 340-сильной установкой, имеется 540 Нм крутящего момента. На ускорение до сотни уходит от 5,8 до 6,2 секунд. Вилка по запасу хода на одной зарядке составляет от 672 до 825 км, прилагается несколько батарей емкостью 80 — 99,5 кВт⋅ч.

Остается сказать, что Hyptec является отдельным брендом, появившимся на свет под покровительством подразделения GAC Aion. Кстати, кроссоверы выпускаются на его заводе с 2023 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что без локализации GAC рискует уйти из России в 2026 году.