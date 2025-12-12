На российском рынке стартовали предварительные продажи электрокара «Атом»

В России запустили специальную программу предварительных продаж электромобиля «Атом». Поначалу его предложат исключительно сотрудникам КамАЗа, принимающего участие в судьбе проекта.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-офис челнинского производителя грузовиков. Продажи автомобилей «Атом» из первой партии открыли в рамках совета директоров предприятия, заодно устроив и презентацию «электрички». Кроме того, на территории местного научно-технического центра прошел тест-драйв.

Прежде ожидалось, что «Атом» удастся увидеть на отечественных дорогах не раньше весны следующего года. Батарейную модель планируют выпускать не только для простых водителей, но и виде спецверсий, предназначенных для работы в такси или сервисах каршеринга. Производственной площадкой стал столичный завод «Москвич».

Гражданский хетчбэк с распашными дверями получил силовую установку, выдающую 204 л.с. На ускорение до «сотни» уйдет восемь секунд, максимальная скорость составит 170 км/ч. В зависимости от сезона на одной зарядке удастся проехать от 350 до 500 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал характеристики «Атома» и назвал его ценник.