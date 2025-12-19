«Яндекс» сертифицирует в России кроссоверы Xpeng G6 и G9

Отечественная IT-компания «Яндекс» планирует вывести на рынок стран ЕАЭС два новых автомобиля, которые будут трудиться в качестве такси. Речь идет об электрических кроссоверах Xpeng G6 и G9.

Документы оформляют для стран ЕАЭС, куда входит и Россия

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на инсайдеров. Процесс сертификации проходит на территории дружественной Белоруссии. В качестве заявителя указана организация «Яндекс Электро», а производителя — китайский автозавод Xpeng.

Оформлено уже несколько деклараций соответствия, необходимых для дальнейшего получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). А последнее является путевкой, позволяющей заниматься массовой поставкой машин и белыми продажами.

Габариты пятиместного паркетника G6 составляют 4758х1920х1650 мм при расстоянии между осями 2890 мм. В случае заднего привода силовая установка выдает 280 л.с., а при полном мощность вырастает до 381 л.с. Запас хода находится в диапазоне от 435 до 570 км.

G9 считается флагманом с точными размерами 4891х1937х1860 мм. Длина колесной базы достигает 2998 мм, но салон все равно двухрядный. Младшая версия с задней ведущей осью развивает 310 л.с., второй электромотор повышает отдачу до 505 л.с. Один полный заряд позволяет проехать 460-570 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал об электротакси «Яндекса» под названием Umo 5.