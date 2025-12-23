«Яндекс» закончил сертификацию электротакси Umo 5

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», производством Umo 5 планируют заниматься столичный автозавод «Москвич» и компания «ЭМ Рус» (EVM). «Пятерка» уже обзавелась Одобрением типа транспортного средства (ОТТС), поэтому зажегся зеленый свет, позволяющий начать официальные продажи и заняться регистрацией по всем правилам.

Если говорить о технической начинке, паркетнику достался передний привод и 204-сильная установка. Обрусевший «китаец» способен преодолеть без подзарядки от 300 до 400 км с учетом времени года. Прилагается литий-железо-фосфатная батарея емкостью 63 кВт*ч.

Новинка оценивается в 2,4 млн рублей, но такая цифра складывается с учетом государственной программы поддержки электрического транспорта, компенсирующей 925 тыс. «деревянных».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что «Яндекс» сертифицирует в России кроссоверы Xpeng G6 и G9.