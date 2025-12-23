Стало известно, сколько россиян приобрели китайский Maybach осенью

Люксовый седан Maextro S800 считается китайским «Майбахом», претендуя на лавры немецкого одноклассника. Четырехдверную роскошную модель вместе разработали умельцы из достаточно известных в нашей стране компаний JAC и Huawei.

Как сообщает ресурс «Китайские автмобили», ссылаясь на данные «Автостат Инфо», по итогам октября-ноября на «восьмисотый» положили глаз менее восьми отечественных автолюбителей. Два экземпляра были поставлены на учет в середине осени и еще полдюжины — в конце.

Maextro S800 предлагают покупателям в виде электрокара и последовательного гибрида. В первом случае отдача силовой установки составляет 544 л.с. Во втором диапазон мощности варьируется от 530 до 864 л.с., в тандеме с электромоторами в режиме генератора трудится наддувный ДВС объемом 1,5 л. Общий запас хода — 1200 км, в режиме «электрички» — 365 км.

На отечественных классифайдах новинка оценивается в 11,9 — 23,7 млн рублей. В то же время на родине за седан просят от 8 до 13,3 млн в пересчете на наши деньги.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Huawei зарегистрировала бренд Maextro в России.