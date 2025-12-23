Российский рынок подержанных электрокаров вырос на 36% в ноябре

В конце минувшей осени в нашей стране нашли своих владельцев 1590 электромобилей с пробегом. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом спрос увеличился на 36%. Однако, если проводить параллель с октябрем, сегмент сжался на 27%.

Более половины проданных машин пришлось на три бренда

Статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, в районе 60% автомобилей, приобретенных жителями России за обозначенный период, имели шильдики Nissan, Tesla и Zeekr. Японские автостроители лидируют за счет 521 перепроданного электрокара, американские получили вторую строчку из-за 210, а китайским досталась третья благодаря 204 экземплярам. Прочие марки не смогли перешагнуть барьер в сотню штук.

Как и раньше, самой популярной батарейной моделью считается Nissan Leaf, поскольку было продано 503 штуки. Следом расположился Zeekr 001, разошедшийся тиражом 136 экземпляров, а тройку лидеров замкнула Tesla Model 3 — 99 авто.

С января по ноябрь 2025-го у нас в общей сложности реализовали 13,6 тыс. «электричек» с пробегом, их продажи поднялись на 26% за год.