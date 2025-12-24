Владельцев электрокаров снова освободят от оплаты проезда по скоростным дорогам

Согласно поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова, Минэкономразвития пролонгирует право владельцев электромобилей на безвозмездный проезд по платным дорогам на 2026 год. Номинально решение уже принято.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники. Отметим, льгота на бесплатный проезд по «платкам» действует только для тех батарейных моделей, что собраны на территории нашей страны. Воспользоваться таким преимуществом могут как простые водители, так и юридические лица, путешествуя по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и магистралям М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», а также М-11 «Нева» и М-12 «Восток.

В «белый список» электромобилей включены LADA Ellada и e-Largus, «Газель e-NN» и «Газель e-City», «Москвич 3е», «Амберавто А5», плюс линейки бренда Evolute и грузовиков «ЭМ-Рус».

Напомним, российские власти предоставили преференции «электричкам» уже давно. В качестве эксперимента владельцев батарейных машин освободили от расходов на платные дороги еще весной 2023 года. Но поначалу не было разделения на импортные и локализованные модели.

