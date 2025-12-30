Российские продажи электрокара «Атом» стартуют весной 2026 года

Полноценный старт массовых продаж отечественного электромобиля «Атом» в России запланирован на весну следующего года. К сегодняшнему дню с конвейера сошло уже около 50 хетчбэков.

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал Игорь Поваразднюк, директор АО «Кама», которое занималось разработкой «Атома». Его должны были вывести на наш рынок раньше, но в итоге создатели «электрички» решили, что им нужна еще одна зима, чтобы довести свое творение до идеального, по их мнению, состояния.

Напомним, предпродажи «Атома» открыли ближе к середине декабря. В первую очередь автомобили предложили исключительно сотрудникам КамАЗа, принимающего участие в судьбе проекта.

Новинка представляет собой хетчбэк с распашными дверями. Силовая установка в большинстве случаев выдает 204 л.с. На ускорение до «сотни» требуется восемь секунд, «максималка» ограничена отметкой 170 км/ч. Без подзарядки пятидверка способна преодолеть от 350 до 500 км, что зависит от времени года.

