618

Российские продажи электрокара «Атом» стартуют весной 2026 года

Новинка выпускается на столичном заводе «Москвич»

Полноценный старт массовых продаж отечественного электромобиля «Атом» в России запланирован на весну следующего года. К сегодняшнему дню с конвейера сошло уже около 50 хетчбэков.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Российские продажи электрокара «Атом» стартуют весной 2026 года

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал Игорь Поваразднюк, директор АО «Кама», которое занималось разработкой «Атома». Его должны были вывести на наш рынок раньше, но в итоге создатели «электрички» решили, что им нужна еще одна зима, чтобы довести свое творение до идеального, по их мнению, состояния.

Напомним, предпродажи «Атома» открыли ближе к середине декабря. В первую очередь автомобили предложили исключительно сотрудникам КамАЗа, принимающего участие в судьбе проекта.

Новинка представляет собой хетчбэк с распашными дверями. Силовая установка в большинстве случаев выдает 204 л.с. На ускорение до «сотни» требуется восемь секунд, «максималка» ограничена отметкой 170 км/ч. Без подзарядки пятидверка способна преодолеть от 350 до 500 км, что зависит от времени года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности «Атома», включая его стоимость.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует