«Фотошпионы» выследили электрокар «Яндекса» Umo 5 без камуфляжа

На одном из столичных подземных паркингов в объективы папарацци угодил собственный электромобиль «Яндекса» под названием Umo 5. Новинку планируют выпускать на производственных мощностях завода «Москвич».

Изображения упомянутой «пятерки», не прикрытой маскировочной пленкой, обнародовал телеграм-канал «Автопоток». Судя по всему, от глаз случайных прохожих был спрятан только один элемент. Им оказалась эмблема китайского донора, расположенная на руле.

Согласно предварительным данным, в движение Umo 5 будет приводить 204-сильная установка, расположенная на передней оси. Максимальный запас хода батарейной модели на одном заряде должен составить до 430 км. Автомобилю предстоит трудиться в качестве такси.

Уже известно, что «Яндекс» собирается заниматься своим детищем не в одиночку, а с партнерами из отечественной компании EVM. С учетом государственной субсидии пятидверка обойдется покупателям примерно в 2,4 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что сертификация электротакси Umo 5 для нашего рынка уже завершена.