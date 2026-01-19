Российские продажи новых электрокаров рухнули на 30%

По итогам минувшего года россияне поставили на учет 12,5 тыс. новых легковых электромобилей. По сравнению с 2024-м показатели просели на 30%. Прежде речь шла о 17,8 тыс. шт.

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. За указанный период лидером в сегменте снова признан Zeekr, хотя ему удалось реализовать на отечественном рынке всего 3 тыс. своих авто. Продажи китайского бренда обрушились на 61%.

За счет 1,8 тыс. пристроенных «электричек» отечественному Evolute досталась вторая строчка, спрос вырос на 45%. Тройку лидеров замыкает калиниградский «Амберавто», которому удалось совершить довольно ощутимый рывок во втором полугодии 2025-го. В результате своих владельцев нашли 1126 экземпляров единственной модели этого производителя под названием А5.

Остается сказать, что в топ-5 эксперт также включил Avatr и «Москвич» — 978 и 880 электрокаров в активе.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, что ждет российских владельцев электромобилей завтра.