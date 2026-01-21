«Живые» фото обновленного Avatr 12 впервые официально появились в Сети

На китайском рынке скоро должен появиться Avatr 12, переживший обновление. Снаружи автомобиль не слишком изменился, но над технической начинкой производители поколдовали основательно. Дебют в КНР ожидается в ближайшие месяцы.

В Россию не так давно приехал дореформенный фастбэк

Завлекая потенциальных покупателей, Avatr поделился первыми «живыми» фотографиями фастбэка. Ключевым новшеством экстерьера стали полускрытые дверные ручки, сменившие выдвижные. Над ветровым стеклом появился лидар, такая модификация на 10 мм выше прежней. Кстати, габариты — 5020х1999х1470 мм. Надпись на центральной стойке говорит о наличии автопилота ADS от Huawei.

На отечественном рынке «один-два» доступен только в виде электрокара, но в Китае есть и гибридные версии. В состав их силовой установки теперь входит 156-сильный ДВС объемом 1,5 л и пара электромоторов на задней оси, выдающих по 272 л.с. Общая отдача системы составляет 544 л.с., прилагается батарея емкостью 52 кВт·ч.

В виде «электрички» обновленный Avatr 12 может быть как задне-, так полноприводным. В первом случае фастбэк сделали 682-сильным, во втором мощность увеличена до 968 л. с за счет дополнительного переднего электродвигателя.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности Avatr 12 для России.