Опубликованы новые официальные фото кроссовера Zeekr 8X

«Поднебесный» бренд Zeekr, специализирующийся на электрокарах, обнародовал новую партию официальных изображений младшего брата 9X — речь идет о кроссовере с индексом 8X. Начало продаж на родине намечено на первую половину наступившего года.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили». Известно, что китайские производители построят Zeekr 8X на новой платформе под названием SEA-S. Ожидается, что компоновка салона будет представлена в двух версиях: пяти- и шестиместной. Дизайн экстерьера модель унаследует от вышеупомянутой «девятки».

Производители решили «вооружить» новоиспеченный паркетник гибридной силовой установкой. В ее состав включен 279-сильный наддувный бензиновый двигатель объемом 2,0 л. В режиме «электрички» заявленный запас хода лежит в диапазоне от 256 до 328 км, остальные подробности пока остаются секретом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал особенности флагманского Zeekr 9X, с которым мы успели познакомиться в рамках традиционного мотор-шоу в Шанхае.