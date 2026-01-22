Рассекречен салон кроссовера Zeekr 8X

Фотографии салона «восьмерки» опубликовал портал AutoHome. Похоже, что ресурс обнародовал скриншоты официального видеоролика, которым еще не успел поделиться сам автопроизводитель. На некоторых снимках присутствует Штефан Зилафф, вице-президент по дизайну автогиганта Geely, который, напомним, окончательно поглотил Zeekr в конце декабря минувшего года.
В целом внутреннее убранство 8X напоминает интерьер старшего брата 9X, считающегося флагманом бренда. Например, «восьмерка» получила такой же дуэт главного и пассажирского тачскринов. Унаследована и акустическая премиальная система Naim, динамики которой встроены в дверные панели, а на центральной консоли, похоже, красуется сенсорная панель.
На кадрах хорошо видны приличный запас свободного пространства для пассажиров второго ряда сидений и сплошной задний диван, что, впрочем, не исключает появления раздельных кресел. Также заметен встроенный в потолок экран.
Ранее портал «АвтоВзгляд» показал свежие фото экстерьера Zeekr 8X, описав и известные характеристики кроссовера.