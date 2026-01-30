Стало известно, когда «Атом» получит официальный ценник

В плане стоимости отечественный электромобиль «Атом» будет привлекательнее, чем аналогичные «китайцы». Разработчики новинки из АО «Кама» обнародуют финальный прайс для широкой общественности уже в феврале.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Анатолия Кияшко, директора по связям с общественностью вышеупомянутой компании, благодаря которой «Атом» появился на свет. По словам топ-менеджера, батарейный хетчбэк должен стать одним из «массовых люксовых автомобилей». Что именно он имел в виду, не уточняется.

Ожидается, что за электрокар попросят в районе 3 млн рублей с учетом господдержки по специальной программе бронирования. Без соответствующей акции пятидверка оценивается в 3,9 млн «целковых», если верить официальному сайту.

Полноценные продажи «Атома» в нашей стране собираются запустить ближайшей весной. В большинстве случаев отдача силовой установки составит 204 л.с., ранее портал «АвтоВзгляд» расписал другие особенности электрокара.