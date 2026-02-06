3

Обновленный кроссовер Li Auto L9 дебютировал в Китае

Вполне возможно, что SUV появится и на отечественном рынке

Представленный на родине Li Auto L9 после обновления прибавил в цене почти четверть. В пересчете на рубли в КНР нынче просят за него 6,2 млн. Вопреки заявлениям производителя, снаружи полноразмерный кроссовер изменился не очень сильно, зато получил внушительный набор продвинутых технологий.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Обновленный кроссовер Li Auto L9 дебютировал в Китае

Как сообщает ресурс Autohome, снаружи новинку легко можно узнать по закрытой передней части с единой LED-полосой. Оптика стала матричной, переработан дизайн кузовных панелей, бамперов и фонаря на корме. Дверные ручки полускрыты. Также машина может похвастать 22-дюймовыми колесными дисками.

К ключевым «фишкам» посвежевшего L9 относят активную подвеску с поддержкой высоковольтной системы 800В. Она дает возможность независимой регулировки положения каждого колеса. Из-за китайских стандартов безопасности шасси управляется через провода: подразумеваются рулевой механизм и тормозная система. Заднюю ось научили подруливать, и это позволяет сократить радиус разворота.

Остается сказать, что на борту установили пару процессоров интеллектуального вождения, общая вычислительная мощность которых составляет 2560 TOPS, то есть триллион(!) операций в секунду.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал эксклюзивное изображение обновленного кроссовера Li Auto L9.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует