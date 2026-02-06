Обновленный кроссовер Li Auto L9 дебютировал в Китае

Как сообщает ресурс Autohome, снаружи новинку легко можно узнать по закрытой передней части с единой LED-полосой. Оптика стала матричной, переработан дизайн кузовных панелей, бамперов и фонаря на корме. Дверные ручки полускрыты. Также машина может похвастать 22-дюймовыми колесными дисками.
К ключевым «фишкам» посвежевшего L9 относят активную подвеску с поддержкой высоковольтной системы 800В. Она дает возможность независимой регулировки положения каждого колеса. Из-за китайских стандартов безопасности шасси управляется через провода: подразумеваются рулевой механизм и тормозная система. Заднюю ось научили подруливать, и это позволяет сократить радиус разворота.
Остается сказать, что на борту установили пару процессоров интеллектуального вождения, общая вычислительная мощность которых составляет 2560 TOPS, то есть триллион(!) операций в секунду.
Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал эксклюзивное изображение обновленного кроссовера Li Auto L9.