Обновленный кроссовер Li Auto L9 дебютировал в Китае

Представленный на родине Li Auto L9 после обновления прибавил в цене почти четверть. В пересчете на рубли в КНР нынче просят за него 6,2 млн. Вопреки заявлениям производителя, снаружи полноразмерный кроссовер изменился не очень сильно, зато получил внушительный набор продвинутых технологий.

Вполне возможно, что SUV появится и на отечественном рынке

Как сообщает ресурс Autohome, снаружи новинку легко можно узнать по закрытой передней части с единой LED-полосой. Оптика стала матричной, переработан дизайн кузовных панелей, бамперов и фонаря на корме. Дверные ручки полускрыты. Также машина может похвастать 22-дюймовыми колесными дисками.

К ключевым «фишкам» посвежевшего L9 относят активную подвеску с поддержкой высоковольтной системы 800В. Она дает возможность независимой регулировки положения каждого колеса. Из-за китайских стандартов безопасности шасси управляется через провода: подразумеваются рулевой механизм и тормозная система. Заднюю ось научили подруливать, и это позволяет сократить радиус разворота.

Остается сказать, что на борту установили пару процессоров интеллектуального вождения, общая вычислительная мощность которых составляет 2560 TOPS, то есть триллион(!) операций в секунду.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал эксклюзивное изображение обновленного кроссовера Li Auto L9.