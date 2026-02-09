Российский рынок новых электромобилей вырос на 28%

Российский рынок электромобилей в январе 2026 года продемонстрировал умеренный рост. На учет поставили 835 новых машин, что на 28% больше, чем в первом месяце 2025-го, когда было зарегистрировано 652 «электрички». Доля «батарейных» авто в общем объеме легкового рынка незначительно, но все же перевалила за отметку в 1%.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. И напомнил, что по итогам прошлого года продажи электрокаров в России сократились на 30%, достигнув уровня в 12 542 штуки. Это привело к снижению их удельного веса до 0,8% всего рынка новых легковых автомобилей.

Интересно, что за год случились заметные перестановки в лидерской пятерке. Так, из нее исчезли бренды «АмберАвто», Avatr и «Москвич». При этом компания, занимавшая первую строчку, сумела удержать свои позиции. Речь о марке Evolute: клиентам передали 212 машин. На ее долю пришлось более четверти — а именно 25,4% — всех январских регистраций в сегменте электричек.

Вторую ступень пьедестала заняла компания Geely, чей успех обусловлен началом продаж электрического кроссовера EX5. С третьей по пятую позиции расположились «серые» производители (их продукция поступает в нашу страну по альтернативным каналам): Xiaomi с 99 проданными машинами, Zeekr с 91 автомобилем и BYD, реализовавшая 76 единиц.

Стоит также отметить, что объем реализации новых автомобилей американской марки Tesla в прошедшем месяце составил лишь 16 экземпляров. Продажи электрокаров под брендом «Москвич» ограничились 11 штуками, а калининградский «АмберАвто», который был лидером минувшей осенью, в январе отгрузил покупателям всего 3 седана «A5». Эксперт Целиков полагает, что основной запас этих машин был распродан еще в конце 2025 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что калининградский завод «Автотор» презентовал журналистам предсерийные «АмберАвто А3» и «А1».