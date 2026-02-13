Кроссоверы «Москвич 3е» получат российские батареи

Пока «электрички» выпускают с китайскими аналогами

Об этом сообщил телеграм-канал «Автопоток». Согласно сведениям паблика, речь идет об изделиях одной из дочерних компаний «Ростатома» под названием «Рэнера». Однако не уточняется, когда именно «Москвичи 3е» начнут получать отечественные батареи.

На сегодняшний день электрифицированный «Москвич 3е» комплектуется батареями, производством которых занимается хорошо известный в России китайский концерн JAC. За счет емкости 65,5 кВт/ч запас хода компактного паркетника достигает 410 км.

Напомним, что отечественная «тройка» представляет собой не что иное, как модернизированный JAC Sehol E40X.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что грядущей весной на российском рынке начнутся продажи новых кроссоверов «Москвич М70» и «М90».