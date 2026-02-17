Электрокар «Руссо-Балтъ» сделают доступнее на 1 млн рублей

Об этом представители марки рассказали в своем официальном телеграм-канале. «Ф200» подешевеет на оговоренную сумму, если пермским производителям удастся обеспечить необходимый уровень локализации. В таком случае государство компенсирует утилизационный сбор, изначально заложенный в прайс фургона.
На сегодняшний день в базовом исполнении новинка оценивается в 5 млн «деревянных». Еще 500 тыс. стоят опции, плюс сверху добавляется 1 млн утильсбора. Для его полной компенсации уже готовятся соответствующие документы, что позволит сделать финальный ценник привлекательнее для покупателя.
Напомним, «двухсотый» может похвастать футуристичным дизайном, 200-сильным электромотором и запасом хода в четыре сотни километров.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказал о возрождении автобренда «Руссо-Балтъ».