Электрокар «Руссо-Балтъ» сделают доступнее на 1 млн рублей

Электрический фургон «Ф200» с шильдиком возрожденного российского бренда «Руссо-Балтъ» планируют выпустить на рынок в следующем году. К тому моменту цена модели должна упасть с 6 до 5 млн рублей.

Об этом представители марки рассказали в своем официальном телеграм-канале. «Ф200» подешевеет на оговоренную сумму, если пермским производителям удастся обеспечить необходимый уровень локализации. В таком случае государство компенсирует утилизационный сбор, изначально заложенный в прайс фургона.

На сегодняшний день в базовом исполнении новинка оценивается в 5 млн «деревянных». Еще 500 тыс. стоят опции, плюс сверху добавляется 1 млн утильсбора. Для его полной компенсации уже готовятся соответствующие документы, что позволит сделать финальный ценник привлекательнее для покупателя.

Напомним, «двухсотый» может похвастать футуристичным дизайном, 200-сильным электромотором и запасом хода в четыре сотни километров.

