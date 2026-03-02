Российские продажи электрокроссовера Umo 5 запустят в апреле

Электрический кроссовер Umo 5, производство которого налажено на столичном заводе «Москвич», появится на отечественном рынке в апреле текущего года. Минимальная стоимость электрокара составит 2,5 млн рублей.

Ценник и сроки начала реализации этой «электрички» в России появились на официальном сайте бренда. «Пятерка», напомним, является перелицованной копией китайского GAC Aion Y Plus. За движение тут отвечает 200-сильная силовая установка, на ускорение до «сотни» уходит 8,5 секунды. На одной зарядке SUV способен проехать 420 км, на восполнение энергии до 80% уйдет всего полчаса.

Кузов Umo 5 вытянут в длину на 4535 мм, расстояние между осями достигает 2750 мм. Дорожный просвет — 150 мм, багажное — от 405 до 1200 л. Главным акцентом в салоне является 14,6-дюймовый тачскрин мультимедийки, на борту также предусмотрена беспроводная зарядка для гаджетов и сервисы «Яндекса», который стал одним из партнеров проекта.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что серийное производство этого транспортного средства запустили у нас в конце февраля. Ожидается, что первые 100 экземпляров поступят в таксопарки Москвы в ближайший месяц.