Российские продажи электрокаров и заряжаемых гибридов взлетели на 71%

За первые два месяца наступившего года спрос на подзаряжаемые гибридные автомобили и электрокары в нашей стране подскочил на 71%, если проводить параллель с аналогичным периодом 2025-го. Своих владельцев нашли 9468 машин.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, продажи чистокровных электричек в России растут не так быстро, как в случае подключаемых гибридов.

В начале 2026-го россияне купили 1566 электромобилей, в годовом выражении их реализация подросла на 23%. В лидеры выбился Evolute, завоевав 34,7% рынка, чему поспособствовали 543 проданных авто. Второе место досталось Geely за счет батарейного кроссовера EX5, который разошелся тиражом 183 экземпляра. Третье место принадлежит Xiaomi. Но победителем в модельном зачете считается обновленный кроссовер Evolute I-Joy с долей рынка почти 30%, пристроить удалось 455 машин.

В то же время в России продали 7902 подзаряжаемых гибрида, спрос взлетел на 85% за год. За счет локализации чемпионом сегмента считается Voyah, улучшивший свои достижения на 117%. Продажи составили 1756 штук, рыночная доля поднялась до 22,2%. Мощную динамику продемонстрировал концерн Geely благодаря паркетнику EX5 EM-i, в топ-3 простиснулся Lixiang. Но царем горы оказался Voyah Free, поскольку обрели хозяев 1480 штук.