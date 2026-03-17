Evolute завершил продажи кроссоверов i-Jet в России

Похоже, с российским рынком новых автомобилей попрощался еще один игрок. Речь об электрическом кроссовере Evolute i-Jet, который собирали на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

Наши коллеги из редакции «Китайских автомобилей» обратили внимание, что с официального сайта отечественного бренда Evolute убрали цены кроссовера i-Jet. При том что страничка этой модели, где подробно расписаны технические характеристики и нюансы оснащения, пока доступна. Кроме того, ни одного «Ай-Джета» нет в разделе «Авто в наличии». И все это наводит на мысль, что продажи паркетников завершены.

Evolute i-Jet — это полноприводный кроссовер с электрической силовой установкой, выдающей 585 л.с. и 940 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода — 483 км, а время быстрой зарядки — 42 минуты. Длина автомобиля составляет 4710 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1620 мм, колесная база — 2875 мм, а клиренс — 180 мм.

На российском рынке Evolute i-Jet дебютировал ровно два года назад — весной 2024-го. На старте кроссоверы предлагали по цене от 6,9 млн рублей без учета скидок по спецпредложениям, но к началу 2026-го она снизилась до 5,2 млн.

Помимо i-Jet, в модельную линейку Evolute входят кроссоверы i-Joy, i-Space, i-Sky, а также минивэн i-Van. Хотя последнего в разделе «Авто в наличии» тоже на сегодняшний день нет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что с российского рынка ушел самый доступный электрокар Evolute i-Pro.