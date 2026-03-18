Российские продажи новых электромобилей выросли на 23%

За первые два месяца текущего года своих владельцев в нашей стране нашли 1566 новых электромобилей. А это на 23% больше, чем в январе-феврале 2025-го.

Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», опираясь на информацию АО «ППК». Безусловным лидером среди производителей стал отечественный Evolute. «Электрички» этой марки разошлись тиражом 543 экземпляра, что составило почти 35% от общего количества.

В первую пятерку также вошли Geely с показателем 200 машин, Xiaomi (157 шт.), Zeekr (144 шт.) и BYD, в чью пользу сделали выбор 119 покупателей электромобилей. Преодолеть порог в сотню реализованных авто удалось и марке Avatr, которая с прошлого года представлена в России официально.

Примечательно, что положительную динамику демонстрируют почти все перечисленные бренды. Исключением стали Zeekr и Avatr, чьи продажи просели на 69% и 8% соответственно. Наибольший скачок зафиксирован у Geely: компания улучшила результат в 25 раз, что во многом объясняется крайне скромными показателями годичной давности.

Самой востребованной моделью на рынке электрокаров остается Evolute i-Joy. Дилеры реализовали 455 машин, что обеспечило модели долю около 30% от всех продаж. На вторую позицию поднялся Geely EX5, разошедшийся в количестве 183 штук. Тройку лучших замкнул новый участник рынка — Xiaomi YU7 с результатом 88 экземпляров. Четвертое место занял кроссовер Evolute i-Sky (76 машин), а пятое — прошлогодний фаворит Zeekr 001, чьи продажи составили 72 единицы.