Назван самый популярный «серый» китайский автомобиль в России

Согласно общей статистике января и февраля текущего года, наиболее востребованным «серым» китайским автомобилем в нашей стране стал Zeekr 9X. Подразумевается гибридный флагманский кроссовер, самая мощная и габаритная модель бренда.

Об этом в своем канале в Max сообщил ресурс «Китайские автомобили», опираясь на данные «Автостат Инфо». Уточняется, что за первые два месяца 2026-го россияне поставили на учет 906 упомянутых «девяток».

Благодаря 9X продажи бренда на отечественном рынке резко увеличились, на долю флагмана пришлось 86% от всех реализованных авто, отметил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в личном паблике в национальном мессенджере.

В итоге по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом Zeekr вышел в плюс на 127%, наши соотечественники повесили номера на 1050 машин.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Zeekr презентовал флагманский кроссовер 9X в конце августа прошлого года. Но мы успели познакомиться с «живым» гибридом еще раньше — в рамках Шанхайского автосалона.