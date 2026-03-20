Российский рынок электрокаров с пробегом растет четвертый год

Согласно общим итогам января и февраля, новых владельцев в нашей стране нашли 2146 подержанных легковых электромобилей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом спрос на них увеличился на 28%.

Статистикой в своем канале в национальном мессенджере Max поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Эксперт обратил внимание, что отечественный рынок батарейных моделей растет на протяжении последних четырех лет. Если в 2023-м и 2024-м он вышел в плюс на 17-18%, то в прошлом — почти на 25%. Объем за год достиг отметки 15 тыс. машин, в то же время продажи новых «электричек» были скромнее, составив 12,5 тыс. шт.

В гонке брендов, в основном за счет хетчбэка Leaf, первую позицию удерживает Nissan, пристроивший в прошлом году 5235 машин. Вторая строчка досталась Zeekr благодаря 2209 экземплярам. Эти «китайцы» серьезно рванули вперед в 2026-м, ощутимо сократив разрыв с топом. Тройку лидеров по итогам 2025-го замыкает американская Tesla с 1818 штуками. Еще в топ-5 за тот же период вошли «Москвич» и Volkswagen.