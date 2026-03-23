Движение вниз: англосаксы поставили жирный крест на завиральной истории электромобилей

Даже изначально казавшейся весьма сомнительной идея о тотальной замене ДВС на электродвигатель, сегодня терпит окончательное фиаско. Так, скажем, газета Financial Times публикует буквально некролог всей электромобильности. Несмотря на тщательный подбор слов и поразительно бережное, современному британскому СМИ не свойственное обращение с фактами, общий смысл читается весьма точно: нет у «электричек» никаких шансов. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Неделя, обещающая немало откровений, начинается с очередного удара по электромобилям: именитое издание огласило окрестности грустным вздохом об утерянной вере множества автопроизводителей в мечту о батарейке вместо бензобака. Чугунной сковородой по экологии вдарили именами: Rolls-Royce, Bentley, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Volvo, Lamborghini, Ferrari и прочие Stellantis с Ford заметно сократили или вовсе отказались от своих ранее обозначенных планов по масштабной замене традиционной бензиновой тяги на электрическую.

Описывается этот ожидаемый процесс аккуратной фразой «корректируемая модель перехода», но в мешке нельзя скрыть шило: автогранды, ничтоже сумняшеся, пытаются перекрутить фарш обратно. И тем самым вернуть себе клиентов, продажи и доходы. В частности, Honda заложила в свои бюджеты существенные расходы на возврат к двигателю внутреннего сгорания, а Bentley элегантно сместила сроки ранее заявленного полного перехода на электротягу.

Да, в релизе много слов про гибридную линейку, которая теперь является повсеместной мантрой, однако суть улавливается без повторного прочтения: граждане покупатели на «электричку» более не клюют, им подавай бензиновое. Переход на электротягу — это банально дорого, требуются серьезные вложения уже на старте, а выхлопа, обещанного многими политиками и на первых стадиях активно генерируемого государственными дотациями, просто не дождались. А там и господачки начали отпадать от страны к стране, что резко снизило и без того не бьющий фонтаном спрос на электрокары.

Тем более, что за всеми этими трепыханиями из царской ложи с трудно скрываемой улыбкой наблюдают китайцы: за ними — и технологии, и крупнейший рынок сбыта, и феноменальные производственные мощности. Не станет неожиданностью, если в прессу просочатся слухи об уже готовых предложениях, что некогда великие бренды получили в конвертах с обратным адресом в Поднебесной: время-то тоже играет за Китай, который, как известно, ждать на берегу умеет. И да, азиаты тоже «переобулись» на гибридную тематику, отказавшись еще полгода назад от идеи тотальной электромобильности.

Financial Times, кстати, несмотря на чисто английскую историю и лондонскую прописку, давным-давно принадлежит могучему японскому Nikkei. Премиальный Range-Rover, как и весь Land Rover — собственность, вот ведь ухмылка истории, индийской Tata Motors, а Morris Garage, он же MG, культовый британский бренд спортивных автомобилей из Оксфорда — отныне дочка китайского SAIC и прародитель новых моделей «Москвича». Чудны дела твои, Господи. Что же нас ждет впереди?