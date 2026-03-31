Российский рынок покидает электрический кроссовер Evolute i-Sky

Похоже, что российский бренд Evolute готовится к завершению продаж электрического кроссовера i-Sky. «Живых» машин практически не осталось, но тому есть объяснение.

Как сообщил портал «Китайские автомобили», на официальном сайте Evolute осталось всего два кроссовера i-Sky, причем один из них — в статусе «в поставке». На популярном отечественном классифайде также нашлось всего два предложения, а на другой подобной площадке их уже вообще нет. Несложно сделать вывод, что продажи модели скоро окончательно прекратятся. И это действительно так. Но лишь потому, что производитель готовит к премьере обновленную версию.

— В соответствии с нашей стратегией обновления модельной линейки Evolute в пользу более технологичных и современных моделей, модель i-Sky, которая вышла на российский рынок в 2023 году, также будет обновлена. В ближайшее время мы сообщим подробности, — сказали в пресс-службе Evolute нашим коллегам из «Российской газеты».

Напомним, исключительно переднеприводный Evolute i-Sky приводит в движение 204-сильная установка. На ускорение до «сотни» уходит 8,6 секунды. На борту установлена литий-никель-марганец-кобальт-оксидная батарея ёмкостью 85,9 кВт·ч, максимальный запас хода без подзарядки ограничивается 511 км.

Габариты пятиместного кроссовера — 4565х1860х1680 мм. Расстояние между осями достигает 2715 мм, клиренс — 175 мм. Багажник вмещает 480 л. Производство налажено под Липецком, минимальная цена на сегодняшний день составляет 2 995 000 рублей.

