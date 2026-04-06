В Совете Федерации признали, что по России сложно ездить на электрокарах

Для них не хватает зарядных станций

По нашей стране непросто путешествовать на электромобилях из-за ограниченного количества зарядных станций. Необходимо развивать соответствующую инфраструктуру.

Анатолий Белецкий

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сенатора Артема Шейкина, занимающего пост заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Чиновник пояснил, что поездка на электрокаре из Санкт-Петербурга в Москву у него заняла около девяти часов, хотя обычная легковушка позволяет преодолеть тот же маршрут за пять-шесть.

Г-н Шейкин обратил внимание, что передвижение на батарейной модели доставляет больше неудобств из-за очередей к зарядным станциям. Особенно непросто восполнять энергию летом, поскольку в теплый сезон «электрички» выбирает достаточно много водителей. Кроме того, на сам процесс зарядки уходит много времени — от 60 минут до 1,5 часа.

Хочется, чтобы в России развивалась не только инфраструктура, но и производство электрифицированных автомобилей, добавил сенатор. Но, по его словам, россияне должны понимать, где у них будет возможность зарядить «электричку».

