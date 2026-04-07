Обновленные кроссоверы Lixiang L6 и L7 засветились на тестах

Китайский бренд Lixiang/Li Auto вывел на дорожные испытания прототипы кроссоверов L6 и L7, прошедших через рестайлинг. Согласно традиции, автомобили были закутаны в плотный камуфляж.

Как сообщает ресурс AutoHome, опубликовавший «шпионские» снимки «шестерки» и «семерки», их дизайн экстерьера и салона, если и изменится, то минимально. Скорее всего, гибриды ждет внушительная переработка технической начинки. Ожидается, что Li Auto модернизирует свои младшие модели по той же схеме, что и флагманскую «девятку». В таком случае L6 и L7 обзаведутся более продвинутыми тяговыми батареями с увеличенной емкостью.

За счет 800-вольтовой платформы нововведение даст возможность автомобилям быстрее заряжаться. Кроме того, должен существенно вырасти пробег в режиме чистокровной «электрички». Не исключено появление более мощных процессоров для мультимейдиного комплекса и набора электронных ассистентов водителя.

Рестайлинговые Lixiang L6 и L7 планируют вывести на китайский рынок во втором полугодии 2026-го. Когда новинки доедут до России еще неизвестно, поэтому нашим соотечественникам пока придется довольствоваться дореформенными машинами.

