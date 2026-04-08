В России на 3% увеличилась сеть зарядных станций для электромобилей

С января по март в нашей стране стало на 3% больше зарядных станций (ЭЗС) для электрокаров. Теперь любители «зеленых» авто могут рассчитывать на 9889 точек для восполнения энергии.

Статистикой поделились «Ведомости», ссылаясь на данные платформы 2Chargers. По словам экспертов, в России впервые оказалось больше станций быстрой зарядки с постоянным током мощнее 22 кВт. Дело в том, что их начали устанавливать активнее, чем более медленные аналоги с переменным током.

На сегодняшний день общее количество быстрых ЭЗС довели до 5004, что говорит о пятипроцентом приросте. В то же время сеть медленных станций увеличилась только на 1,5%, ограничившись показателем 4885 штук. Зато сверхбыстрые зарядки с током мощнее 150 кВт продемонстрировали прибавку сразу на 15%. Но пока их насчитывается у нас всего лишь чуть больше полутора сотен.

В 2026-м новые станции для заряда батарейных легковушек чаще всего строили в двух столицах, Московской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае. В перечисленных регионах появилось от 23 до 51 терминалов.

Остается сказать, что скромный прирост числа ЭЗС в России связывают с небольшими продажами электрокаров.