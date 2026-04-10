В России почти на четверть выросли продажи новых электрокаров

В первом квартале 2026-го россияне приобрели 2272 новых электромобиля. По сравнению с январем-мартом прошлого года спрос на батарейные модели поднялся на 22,5%.

Статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат», опираясь на подсчеты АО «ППК». Эксперты выяснили, что за указанный период в гонке брендов первым к финишу сумел прийти российский Evolute, улучшив свои результаты в 5,6 раза. В рамках сегмента на его электрокары пришлось 40,6% от общего объема отечественного рынка, что вылилось в 922 реализованные машины.

На второй строчке с большим отрывом расположился Geely, пристроив 233 штуки. Тройку лидеров замыкает Xiaomi благодаря 186 проданным авто. Еще в топ-5 просочились Zeekr и Avatr с показателями 175 и 159 экземпляров. Кстати, только последние два автостроителя демонстрируют просадку, составившую 75% и 18%, а все их перечисленные конкуренты вышли в плюс.

Электрическим бестселлером признан Evolute i-Joy, владельцев нашли 803 кроссовера. Затем идет Geely EX5 за счет 205 проданных машин, следующая позиция досталась Evolute i-Sky, из дилерских шоу-румов уехало 103 штуки. Четвертое место занял новичок рынка Xiaomi YU7, за ним пристроился лидер прошлого года Zeekr 001.

