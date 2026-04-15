Российские продажи подключаемых гибридных автомобилей взлетели в 2,3 раза

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в гонке брендов победил китайский Voyah, сумев пристроить 3038 своих авто, на них пришлось 22,4% от общего объема. Продав 2291 штуку, Geely занял вторую вторую строчку, а замкнул тройку лидеров российский Evolute с результатом 1977 экземпляров. Также в топ-5 вошли Lixiang и Lynk & Co.
Бестселлером сегмента признан Voyah Free, поскольку за первый квартал 2026-го владельцев нашли 2466 кроссоверов. Следом идет Evolute i-Space благодаря 1977 проданным машинам. Затем пристроился новичок рынка Geely EX5 EM-i, из дилерских шоу-румов уехало 1302 авто.
Эксперты обратили внимание, что половина моделей в десятке самых продаваемых подключаемых гибридов еще год назад не была официально представлена в России.
